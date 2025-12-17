RU

"Снижение мобилизационного возраста в Украине": в ЦПД предупредили о новых фейках россиян

Иллюстративное фото: россияне снова распространили фейки о мобилизации (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне снова вбросили в сеть сообщения о якобы подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине и предстоящей мобилизации студентов. Это фейк, который не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что в сети сейчас активно распространяются сообщения о якобы готовящемся Украиной снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов. В качестве "доказательства" приводится якобы "объявление" в одном из украинских колледжей - о необходимости провести "актуализацию данных воинского учета" с 22 по 30 декабря.

"На самом деле по состоянию на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы", - отметили в ЦПД.

Более того, проверка аграрного колледжа, от имени которого обнародовали "объявление", показала отсутствие такого сообщения на сайте или в социальных сетях заведения. Это указывает на подделку или использование визуального оформления учебного заведения с целью дезинформации.

"Распространение подобных сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на нагнетание страха, дестабилизацию общественных настроений и дискредитацию государственных институтов. Цель таких фейков - посеять панику среди студентов и родителей и подорвать доверие к решениям украинской власти", - подчеркнули в ЦПИ.

Фото: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

 

Отметим, недавно ЦПД снова разоблачил РФ на распространении фейков. Как было сказано в сообщении, российские пропагандисты распространяют фейковые заявления минобороны РФ, обвиняя Украину в подготовке "оружия массового поражения".

Также ранее сообщалось, что кремлевская пропаганда распространяет выдумки о якобы обстрелах ВСУ "по своим", не приводя никаких доказательств. Фиксировалось распространение фейков о якобы минировании украинскими военными многоэтажек в Константиновке и запрете местным жителям покидать город.

