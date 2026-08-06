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Знищити ще до пуску: чи здатна Україна зупиняти російську балістику на старті

09:35 06.08.2026 Чт
2 хв
Чи можна знищувати російські балістичні ракети до моменту запуску?
aimg Лев Шевченко aimg Андрій Тимощенков
Знищити ще до пуску: чи здатна Україна зупиняти російську балістику на старті Фото: Установка "Іскандер" (Army Inform)
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Окрім ППО є ще один спосіб протидії балістичним ударам РФ – ураження пускових установок ще до запуску ракети. Реалізація такого сценарію можлива, але вимагає максимальної швидкості та координації між розвідкою і засобами ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку військових експертів Олександра Коваленка та Івана Ступака у матеріалі "Як Україні та Заходу подолати балістичну пастку Росії: розбір військових експертів".

Потрібні лічені хвилини на удар

Такий сценарій цілком реальний, однак для його реалізації потрібна максимальна координація між усіма засобами розвідки та ураження, пояснює військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Необхідно виявити пускову установку ще на етапі висування або підготовки до пуску і завдати удару буквально протягом лічених хвилин", – зазначає Коваленко.

За його словами, саме тому Україні потрібна власна балістика, яка дозволить завдавати ударів практично миттєво після виявлення цілі.

Читайте також: РФ накопичила сотні балістичних ракет, а знищити пускові вкрай складно, - "Флеш"

Власна балістика як елемент стримування

Активна оборона може стати одним із ключових елементів майбутньої системи захисту, погоджується військовий експерт Іван Ступак. Якщо є інформація про підготовку запуску, найкраще рішення – знищити саму пускову установку ще до старту ракети.

Водночас саме розвиток українських балістичних ракет, на його думку, може стати одним із найефективніших інструментів стримування російських атак.

"Сподіваюся, що українські програми, про які останнім часом багато говорять, дійсно перейдуть від заяв до серійного виробництва", – каже Ступак.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна планує знищувати балістичні пускові установки РФ.

Також ми писали про позицію МЗС щодо необхідності знищення таких установок.

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