ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Уничтожить еще до пуска: способна ли Украина останавливать российскую баллистику на старте

09:35 06.08.2026 Чт
2 мин
Можно ли уничтожать русские баллистические ракеты к моменту запуска?
aimg Лев Шевченко aimg Андрей Тимощенков
Уничтожить еще до пуска: способна ли Украина останавливать российскую баллистику на старте Фото: Установка "Искандер" (ArmyInform)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кроме ПВО есть еще один способ противодействия баллистическим ударам РФ – поражение пусковых установок еще до запуска ракеты. Реализация такого сценария возможна, но требует максимальной скорости и координации разведки и средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение военных экспертов Александра Коваленко и Ивана Ступака в материале "Как Украине и Западу преодолеть баллистическую ловушку России: разбор военных экспертов".

Потребуются считанные минуты на удар

Такой сценарий вполне реален, однако для его реализации необходима максимальная координация между всеми средствами разведки и поражения, объясняет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Необходимо выявить пусковую установку еще на этапе выдвижения или подготовки к пуску и нанести удар буквально в течение считанных минут", – отмечает Коваленко.

По его словам, именно поэтому Украине нужна собственная баллистика, которая позволит наносить удары практически мгновенно после обнаружения цели.

Читайте также: РФ накопила сотни баллистических ракет, а уничтожить пусковые крайне сложно, - "Флэш"

Собственная баллистика как элемент сдерживания

Активная оборона может стать одним из ключевых элементов будущей системы защиты, согласен военный эксперт Иван Ступак. Если есть информация о подготовке запуска, лучшее решение – уничтожить самую пусковую установку еще до старта ракеты.

В то же время, именно развитие украинских баллистических ракет, по его мнению, может стать одним из самых эффективных инструментов сдерживания российских атак.

"Надеюсь, что украинские программы, о которых в последнее время много говорят, действительно перейдут от заявлений к серийному производству", – говорит Ступак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина планирует уничтожать баллистические пусковые установки РФ.

Также мы писали о позиции МИД о необходимости уничтожения таких установок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Miltech Вторжение России в Украину искандеры
Новости
Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар
Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар
Аналитика
Бизнес под прицелом: ждать ли дефицита и скачка цен из-за ударов РФ по складам
Анастасия Мацепа, Ирина Костюченко, Юрий Дощатов, Мария Волощук Бизнес под прицелом: ждать ли дефицита и скачка цен из-за ударов РФ по складам