Уничтожить еще до пуска: способна ли Украина останавливать российскую баллистику на старте

Кроме ПВО есть еще один способ противодействия баллистическим ударам РФ – поражение пусковых установок еще до запуска ракеты. Реализация такого сценария возможна, но требует максимальной скорости и координации разведки и средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение военных экспертов Александра Коваленко и Ивана Ступака в материале "Как Украине и Западу преодолеть баллистическую ловушку России: разбор военных экспертов" .

Потребуются считанные минуты на удар

Такой сценарий вполне реален, однако для его реализации необходима максимальная координация между всеми средствами разведки и поражения, объясняет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Необходимо выявить пусковую установку еще на этапе выдвижения или подготовки к пуску и нанести удар буквально в течение считанных минут", – отмечает Коваленко.

По его словам, именно поэтому Украине нужна собственная баллистика, которая позволит наносить удары практически мгновенно после обнаружения цели.

Собственная баллистика как элемент сдерживания

Активная оборона может стать одним из ключевых элементов будущей системы защиты, согласен военный эксперт Иван Ступак. Если есть информация о подготовке запуска, лучшее решение – уничтожить самую пусковую установку еще до старта ракеты.

В то же время, именно развитие украинских баллистических ракет, по его мнению, может стать одним из самых эффективных инструментов сдерживания российских атак.

"Надеюсь, что украинские программы, о которых в последнее время много говорят, действительно перейдут от заявлений к серийному производству", – говорит Ступак.