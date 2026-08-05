ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна знищуватиме балістичні установки росіян, - Зеленський

17:58 05.08.2026 Ср
2 хв
Таким чином вдасться зменшити ворожі удари по українцях
aimg Валерій Ульяненко
Україна знищуватиме балістичні установки росіян, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна буде нищити пускові установки російських окупантів, щоб зменшити таким чином удари по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час засідання РНБО.

Глава держави наголосив, що українські військові знають, що їм потрібно знищувати ворожі пускові установки і таким чином зменшити удари по Україні, по стратегічно важливій інфраструктурі і по цивільному населенню.

"Вони цим займаються і будуть робити", - підкреслив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши 28 ракет і 115 ударних безпілотників. Попри роботу сил ППО перехопити балістичні ракети не вдалося.

Головною ціллю окупантів стала Київська область. У столиці наслідки обстрілу зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, виникли пожежі на складських приміщеннях. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували.

Пошкоджень зазнали й об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Зазначимо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що зменшити інтенсивність російських обстрілів можна лише шляхом посилення ударів по території Росії.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні Ракети
Новини
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Аналітика
"Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту