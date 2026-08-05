Україна знищуватиме балістичні установки росіян, - Зеленський
Україна буде нищити пускові установки російських окупантів, щоб зменшити таким чином удари по українських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час засідання РНБО.
Глава держави наголосив, що українські військові знають, що їм потрібно знищувати ворожі пускові установки і таким чином зменшити удари по Україні, по стратегічно важливій інфраструктурі і по цивільному населенню.
"Вони цим займаються і будуть робити", - підкреслив президент.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши 28 ракет і 115 ударних безпілотників. Попри роботу сил ППО перехопити балістичні ракети не вдалося.
Головною ціллю окупантів стала Київська область. У столиці наслідки обстрілу зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.
Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, виникли пожежі на складських приміщеннях. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували.
Пошкоджень зазнали й об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Зазначимо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що зменшити інтенсивність російських обстрілів можна лише шляхом посилення ударів по території Росії.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.