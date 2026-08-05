"Вони мають бути знищені": в МЗС відповіли, як відреагують на ракетні установки КНДР в Росії

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна .

Ракетні установки стануть ціллю для військових

Сибіга наголосив, що йдеться не лише про дипломатичні кроки, а й про конкретні дії щодо ракетних підрозділів КНДР.

"Ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, вони мають бути знищені. Вони стають відразу ціллю, вони стають легітимною ціллю, військовою ціллю, тому відповідно буде реакція наших військових", - заявив міністр.

Дані розвідки зазвичай підтверджуються

За словами Сибіги, якщо Головне управління розвідки ділиться такими даними, вони зазвичай збуваються. Дипломат зазначив, що Київ фіксує посилення взаємодії між Москвою та Пхеньяном.

Він додав, що це не може не викликати занепокоєння, оскільки несе ризики й загрози також для Індо-Тихоокеанського регіону.

Сибіга розповів, що Україна перебуває в контакті з союзниками, зокрема з Японією та Південною Кореєю. Для цих країн взаємодія Москви й Пхеньяну створює реальні безпекові ризики.

Міністр заявив, що потрібне посилення санкцій і подальша ізоляція режиму в Пхеньяні. За його словами, міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для тиску заради завершення війни та зупинки російської агресії.

Розгортання ракетного підрозділу КНДР в Росії: що відомо

Нагадаємо, на заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї.

За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формують підрозділ, до якого можуть увійти близько 90 північнокорейських військовослужбовців та шість пускових установок зі 120 балістичними ракетами.

Тим часом Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї і почала активніше їх застосовувати після майже річної перерви.