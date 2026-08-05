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РФ накопичила сотні балістичних ракет, а знищити пускові вкрай складно, - "Флеш"

21:34 05.08.2026 Ср
2 хв
Головна проблема, як виявилося, зовсім не в кількості ракет
aimg Анастасія Никончук
РФ накопичила сотні балістичних ракет, а знищити пускові вкрай складно, - "Флеш" Фото: ракети (Telegram-канал Володимира Зеленського)
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Росія має значний запас балістичних ракет, продовжуючи нарощувати їх виробництво. При цьому знищення пускових установок "Іскандерів" залишається дуже складним завданням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія має запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал за рахунок власного виробництва.

За його словами, щомісячно російська промисловість випускає близько 60-70 ракет комплексу "Іскандер". Крім того, продовжується виробництво балістичних ракет до С-400, а також ракет "Циркон". У сукупності, зазначив Бескрестнов, може йтися приблизно про 100-150 нових ракет на місяць.

"Росіяни можуть застосовувати щодо нас до 100 балістичних ракет кожного місяця", - сказав він.

Чому їх важко знищити

За словами Бескрестнова, однією з головних проблем залишається поразка пускових установок "Іскандер".

Він пояснив, що перед запуском вони перебувають у русі близько п'яти годин і вибудовують маршрут таким чином, щоб мінімізувати ризик виявлення супутників.

"Впіймати "Іскандер" на марші чи біля позиції, де він розвертається, дуже складно", - зазначив радник президента.

Він також додав, що не менш складним завданням є завдання ударів по виробництву цих ракет. За словами Бескрестнова, відповідні потужності знаходяться глибоко під землею, а тиск санкцій практично не впливає на випуск "Іскандерів", оскільки цей комплекс, як стверджує експерт, виробляється переважно з російських комплектуючих та електроніки.

Україна регулярно попереджає про загрозу застосування Росією балістичних ракет, що зберігається. Для їхнього перехоплення використовуються системи протиповітряної оборони, проте захист від такого типу озброєння потребує достатньої кількості сучасних зенітних комплексів та ракет-перехоплювачів.

Нагадуємо, що за оцінкою позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росія зберігає можливість регулярно застосовувати проти України балістичні ракети та продовжить завдавати ударів по об'єктам бізнесу, складам та виробничим підприємствам. За його словами, така тактика залишається однією із складових російського тиску.

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