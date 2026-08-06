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Дрони атакували Ярославль і летять на Москву: на НПЗ виникла пожежа

07:14 06.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про атаку з НПЗ у Ярославлі?
aimg Едуард Ткач
Дрони атакували Ярославль і летять на Москву: на НПЗ виникла пожежа Фото: місцева влада пожежу поки не коментувала (t.me/mchs_official)
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Вранці в четвер, 6 серпня, російське місто Ярославль зазнало атаки дронів. Після ударів на місцевому НПЗ виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.

Губернатор регіону Михайло Євраєв у себе в Telegram писав, що вночі о 02:37 в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку.

Через 10 хвилин регіон уже був під атакою, через що "з метою забезпечення безпеки" було перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Вже після 4-ї ранку в OSINT-пабликах стали з'являтися кадри пожежі в Ярославлі, а підписники цих каналів писали, що атаковано НПЗ. Близько 7-ї ранку в мережі з'явилися кадри, на яких було видно одразу кілька стовпів диму.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Варто також додати, що під атакою дронів перебуває і Московська область. Мер Москви Сергій Собянін уночі та в районі 6 ранку писав у Telegram, що сили ППО сумарно збили нібито 6 дронів.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що наприкінці червня президент України Володимир Зеленський оголосив про 40-денну операцію примусу Росії до миру. Днями в СБУ відзвітували, яких цілей було досягнуто. Згідно зі звітом, було атаковано п'ять НПЗ, винищувачі, авіазавод і не лише.

Також ми писали, що за даними Reuters, у липні Росія наростила рекордний рівень імпорту палива з Білорусі. Причиною цього стали удари України по НПЗ.

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Російська Федерація Ярославль НПЗ Пожежа
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