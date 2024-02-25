Знищили підземні сховища ракет та дронів. США завдали нових ударів по хуситах

Зазначається, що під час удару було вражено 18 цілей бойовиків у восьми місцях, серед яких підземні склади зброї, ракетні склади, безпілотні літальні апарати, засоби протиповітряної оборони, радари та гелікоптер.

У Пентагоні заявили, що після завданих ударів можливості хуситів атакувати цивільні судна, що проходять через Червоне море, Баб-ель-Мандебську протоку та Аденську затоку, сильно скоротяться.

"Сполучені Штати без вагань вживатимуть заходів, якщо це необхідно, для захисту життів та вільного потоку торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі. Ми продовжимо роз'яснювати хуситам, що вони відповідатимуть за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади", - заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

Він також зазначив, що удари хуситів завдають збитків економіці Близького Сходу, навколишньому середовищу та перешкоджають доставці гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки бойовиків на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Крім того, 21 лютого хусити здійснили атаку на американський корабель, який перевозив гуманітарну допомогу.