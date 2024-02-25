Уничтожили подземные хранилища ракет и дронов. США нанесли новые удары по хуситам

Отмечается, что в ходе удара были поражены 18 целей боевиков в восьми местах, среди которых подземные склады оружия, ракетные склады, беспилотные летательные аппараты, средства противовоздушной обороны, радары и вертолет.

В Пентагоне заявили, что после нанесенных ударов возможности хуситов атаковать гражданские суда, проходящие через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, сильно сократятся.

"Соединенные Штаты без колебаний примут меры, если это необходимо, для защиты жизней и свободного потока торговли на одном из самых важных водных путей в мире. Мы продолжим разъяснять хуситам, что они понесут ответственность за последствия, если не прекратят свои незаконные нападения", - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он также отметил, что удары хуситов наносят ущерб экономике Ближнего Востока, окружающей среде и препятствуют доставке гуманитарной помощи в Йемен и другие страны.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки боевиков на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Кроме того, 21 февраля хуситы совершили атаку на американский корабль, который перевозил гуманитарную помощь.