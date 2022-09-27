"Альфа" СБУ знищила два танки в Херсонській області (відео)

Фото: "Альфа" СБУ знищила два танки в Херсонській області (ssu.gov.ua)

Українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"ЦСО "А" СБУ нищить російські танки на Херсонському напрямку", - йдеться в повідомленні. Спецпризначенцям вдалося ліквідувати один з танків завдяки удару безпілотника-камікадзе. "Другий російський танк ховався в посадці, але його "демілітаризували" скиданням кумулятивного заряду", - заявили в СБУ.