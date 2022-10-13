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ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С" (відео)

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 17:00
ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С" (відео) Фото: ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В четвер, 13 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили російську артилерійську установку "Мста-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Один постріл - одне попадання", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як після влучного попадання по російській САУ відбулась пожежа.

Нагадаємо, що раніше нацгвардійці знищили російську артилерійську установку в Харківській області.

Також українські військові влучним пострілом знищили російський танк.

Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

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