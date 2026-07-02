Знищено 800 тисяч книг: під час нічної атаки на Київ постраждало видавництво BookChef

Унаслідок нічного російського обстрілу зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef - компанії Denka Logistics. Вогонь знищив більшу частину накладу видавництва.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення видавництва BookChef у Facebook.
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За попередніми даними, втрачено приблизно 800 тисяч примірників книг. Як зазначають у компанії, це результат багаторічної праці великої команди: авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів та друкарень.
"Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей", - наголосили у видавництві.
Найважливішою новиною залишається те, що під час обстрілу складу люди не постраждали.
Через знищення складських запасів видавництво змушене внести зміни у свою роботу:
Росія в ніч проти 2 липня вкотре здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Противник застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.
Руйнування зафіксували у більш як 30 локаціях столиці. Найбільше пошкоджень у Дарницькому районі - там зруйновано частину дев'ятиповерхівки. Також руйнувань зазнали житлові будинки, медзаклад, підстанція екстреної меддопомоги, готель і низка інших об'єктів. Майже 90 людей отримали поранення, 20 - загинули.