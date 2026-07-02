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Знищено 800 тисяч книг: під час нічної атаки на Київ постраждало видавництво BookChef

16:44 02.07.2026 Чт
2 хв
Видавництво тимчасово зупиняє акції з партнерами, однак продовжує працювати
aimg Василина Копитко
Під час атаки на склад люди не постраждали (фото: Facebook/BookChef)

Унаслідок нічного російського обстрілу зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef - компанії Denka Logistics. Вогонь знищив більшу частину накладу видавництва.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення видавництва BookChef у Facebook.

Головне:

  • Масштабна втрата: Внаслідок атаки згорів склад логістичного партнера BookChef, де зберігалося близько 800 тисяч книг видавництва.
  • Люди в безпеці: Попри великі матеріальні збитки, найважливішим є те, що під час обстрілу складу ніхто не постраждав.
  • Зміни в роботі: Видавництво тимчасово зупиняє акції з партнерами та попереджає про можливі затримки в обробці замовлень через необхідність відновлення логістики.
  • Як допомогти: Компанія закликає читачів підтримати їх, купуючи книги через офіційний інтернет-магазин, що дозволить швидше відновити наклади.
  • Позиція видавництва: BookChef продовжує роботу та інвестування в розвиток української книги, наголошуючи на важливості підтримки економіки в умовах війни.

Масштаби втрат

За попередніми даними, втрачено приблизно 800 тисяч примірників книг. Як зазначають у компанії, це результат багаторічної праці великої команди: авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів та друкарень.

"Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей", - наголосили у видавництві.

Найважливішою новиною залишається те, що під час обстрілу складу люди не постраждали.

Внаслідок атаки знищено 800 тисяч книг (фото: Facebook/BookChef)

Що буде з замовленнями

Через знищення складських запасів видавництво змушене внести зміни у свою роботу:

  • Призупинення акцій: Тимчасово скасовано всі спільні акції з книжковими магазинами-партнерами.
  • Затримки з доставкою: Видавництво тимчасово не може обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. В компанії попереджають про можливі технічні труднощі та затримки навіть з новими накладами.

Атака на Київ 2 липня

Росія в ніч проти 2 липня вкотре здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Противник застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Руйнування зафіксували у більш як 30 локаціях столиці. Найбільше пошкоджень у Дарницькому районі - там зруйновано частину дев'ятиповерхівки. Також руйнувань зазнали житлові будинки, медзаклад, підстанція екстреної меддопомоги, готель і низка інших об'єктів. Майже 90 людей отримали поранення, 20 - загинули.

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