Уничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChef

В результате ночных российских обстрелов разрушен центральный склад логистического партнера издательства BookChef - компании Denka Logistics. Огонь уничтожил большую часть тиража издательства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства BookChef в Facebook.
Главное:
По предварительным данным, потеряно примерно 800 тысяч экземпляров книг. Как отмечают в компании, это результат многолетнего труда большой команды: авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров и типографий.
"Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей", - подчеркнули в издательстве.
Важнейшей новостью остается то, что при обстреле склада люди не пострадали.
Из-за уничтожения складских запасов издательство вынуждено внести изменения в свою работу:
Россия в ночь на 2 июля в очередной раз совершила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
Разрушение зафиксировали в более чем 30 локациях столицы. Больше всего повреждений в Дарницком районе - там разрушена часть девятиэтажки. Также разрушения получили жилые дома, медучреждение, подстанция экстренной медпомощи, гостиница и ряд других объектов. Почти 90 человек получили ранения, 20 - погибли.