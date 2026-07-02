Уничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChef

Главное: Масштабная потеря: В результате атаки сгорел склад логистического партнера BookChef, где хранилось около 800 тысяч книг издательства.

В результате атаки сгорел склад логистического партнера BookChef, где хранилось около 800 тысяч книг издательства. Люди в безопасности: Несмотря на большой материальный ущерб, самое важное то, что при обстреле склада никто не пострадал.

Несмотря на большой материальный ущерб, самое важное то, что при обстреле склада никто не пострадал. Изменения в работе: Издательство временно останавливает акции с партнерами и предупреждает о возможных задержках в обработке заказов из-за необходимости восстановления логистики.

Издательство временно останавливает акции с партнерами и предупреждает о возможных задержках в обработке заказов из-за необходимости восстановления логистики. Как помочь: Компания призывает читателей поддержать их, покупая книги через официальный интернет-магазин, что позволит быстрее восстановить тиражи.

Компания призывает читателей поддержать их, покупая книги через официальный интернет-магазин, что позволит быстрее восстановить тиражи. Позиция издательства: BookChef продолжает работу и инвестирование в развитие украинской книги, отмечая важность поддержки экономики в условиях войны.

Масштабы потерь

По предварительным данным, потеряно примерно 800 тысяч экземпляров книг. Как отмечают в компании, это результат многолетнего труда большой команды: авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров и типографий.

"Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей", - подчеркнули в издательстве.

Важнейшей новостью остается то, что при обстреле склада люди не пострадали.

В результате атаки уничтожено 800 тысяч книг (фото: Facebook/BookChef)

Что будет с заказами

Из-за уничтожения складских запасов издательство вынуждено внести изменения в свою работу: