Знищено 660 окупантів й десятки одиниць техніки: нові втрати ворога від Генштабу
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 194 тисячі своїх солдатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано;
- танків - 3723 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 7248 (+10) од.;
- артилерійських систем - 3010 (+18) од.;
- РСЗВ - 554 (+2) од.;
- засоби ППО - 306 (+0) од.;
- літаків - 308 (+0) од.;
- гелікоптерів - 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18) од.;
- крилаті ракети - 947 (+0) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од.;
- спеціальна техніка - 380 (+5) од.;
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Збройні сили лише за добу, 5 травня, знищили 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один "Орлан-10", один "Куб" та один БПЛА типу "Ланцет".
Також в Херсонській області наші воїни відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П". Показали відео своєї роботи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.