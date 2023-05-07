Знищено 660 окупантів й десятки одиниць техніки: нові втрати ворога від Генштабу

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 194 тисячі своїх солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Збройні сили лише за добу, 5 травня, знищили 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один "Орлан-10", один "Куб" та один БПЛА типу "Ланцет".

Також в Херсонській області наші воїни відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П". Показали відео своєї роботи.

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