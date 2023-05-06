ЗСУ знищили комплекс спостереження в Херсонській області, показали роботу дрона
В Херсонській області наші воїни відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.
"Цей комплекс дозволяв росіянам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер так зване око Мордора зруйноване", - пише пресслужба.
Як відзначає Федоров, на фронт вже було передано 100 fpv-дронів Phoenix 03 Heavy ucav. Вже незабаром можна очікувати збільшення кількості знищенної техніки ворога.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші розвідники нещодавно показали успішну роботу дронами в тилу ворога.
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