Уничтожены 660 оккупантов и десятки единиц техники: новые потери врага от Генштаба
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 194 тысяч своих солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 194 430 (+660) человек ликвидировано;
- танков - 3723 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед.;
- артиллерийских систем - 3010 (+18) ед.;
- РСЗО - 554 (+2) ед.;
- средства ПВО - 306 (+0) ед.;
- самолетов - 308 (+0) ед.;
- вертолетов - 294 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18) ед.;
- крылатые ракеты - 947 (+0) ед.;
- корабли /катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед.;
- специальная техника - 380 (+5) ед.;
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вооруженные силы только за сутки, 5 мая, уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed-136/131, 2 беспилотника типа Zala, один "Орлан-10", один "Куб" и один БПЛА типа "Ланцет".
Также в Херсонской области наши воины отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П". Показали видео своей работы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.