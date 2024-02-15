Знищення корабля "Цезар Куніков" та нове засідання "Рамштайн": новини за 14 лютого

Українські захисники змогли за допомогою морських дронів знищити великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков". Тим часом відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн".

Більш детально про те, що сталося у середу, 14 лютого, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна знищила російський великий десантний корабель "Цезар Куніков"

У Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У момент ураження корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

ППО, F-16 і не лише. Умєров розповів про результати "Рамштайну-19"

Засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-19") відбулося у Брюсселі і на ньому обговорювали питання посилення ППО, дронів та артилерійських систем, розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Зокрема, офіційно розпочала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Махінації із закупівлями Міноборони: виявлено ще одну корупційну схему

Правоохоронці викрили нову корупційну схему із закупівлями Міністерства оборони. Схема дозволяла значно завищувати ціни на продукти.

Схема дозволяла постачальникам вдаватися до зловживань формування ціни на ходові продукти.

У ЗСУ пояснили, що робитимуть, якщо РФ переріже основний логістичний шлях в Авдіївці

Незважаючи на те, що в Авдіївці Донецької області вже кілька днів тривають вуличні бої, українські військові подбали про запасні шляхи постачання до міста.

Це зробили на випадок, якщо ворог зможе перерізати основний логістичний шлях, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Окупанти балістикою вдарили по Миколаївці на Донеччині: загинули дві жінки

Російські військові вдарили по Миколаївці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки.

За інформацією прокуратури, ворог використав РСЗВ "Торнадо-С" із касетними бойовими елементами.

У три-чотири рази більше. Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні

Німеччина продовжує вкладати кошти у виробництво боєприпасів, тому Україна у 2024 році зможе отримати щонайменше втричі більше снарядів, розповів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Зеленський провів нараду щодо зброї проти дронів: є рішення, як засліпити "Орлани"

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду, військовими та оборонно-промисловим комплексом.

Головною темою обговорень стала зброя проти розвідувальних дронів.

У Байдена заявили про "загрозу нацбезпеці" США: що відомо

У Палаті представників США попередили про серйозну загрозу національній безпеці.

Також цю інформацію підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.