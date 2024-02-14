У Байдена заявили про "загрозу нацбезпеці" США: що відомо

У Палаті представників США попередили про серйозну загрозу національній безпеці. Також цю інформацію підтвердив чиновник із Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана .

Салліван уточнив, що брифінг із ключовими законодавцями призначено на завтра

"Я не в змозі сказати що-небудь ще", - сказав він.

Також він сказав, що поточна адміністрація Білого дому пішла далі і застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії.

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому", - заявив Салліван.

Також він додав, що вірить у можливості щодо захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

Допомога Україні

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він може не виносити законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.