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Окупанти балістикою вдарили по Миколаївці в Донецькій області: загинули дві жінки

Миколаївка, Середа 14 лютого 2024 15:40
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Окупанти балістикою вдарили по Миколаївці в Донецькій області: загинули дві жінки Архівне фото: Окупанти балістикою вдарили по Миколаївці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 14 лютого, вдарили по Миколаївці в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Місто потрапило під обстріл близько 14-ї години - у зоні ураження опинилася житлова забудова", - йдеться в заяві.

Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина дістала поранення.

Окупанти балістикою вдарили по Миколаївці в Донецькій області: загинули дві жінки

Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)

"Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін.

Також в ефірі національного телемарафону очільник області повідомив, що ворог бив балістикою.

Обстріл Селидового в Донецькій області

Нагадаємо, вночі Донецька ОВА повідомила, що російські окупанти обстріляли місто Селидове. Внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано 12 квартир в одному під'їзді.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа.

Станом на ранок кількість жертв та постраждалих зросла. Відомо, що загинули троє осіб, 12 - отримали поранення.

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