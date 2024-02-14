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Зеленський провів нараду щодо зброї проти дронів: є рішення, як осліпити "Орлани"

Київ, Середа 14 лютого 2024 17:51
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Зеленський провів нараду щодо зброї проти дронів: є рішення, як осліпити "Орлани" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 лютого, провів нараду з представниками уряду, військовими та оборонно-промисловим комплексом. Головною темою обговорень стала зброя проти розвідувальних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Президент зазначив, що "Орлани" або ZALA росіяни використовують як "око" для артилерії та ударних безпілотників.

"В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід впроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження", - додав Зеленський.

Глава держави розповів, що дав доручення створити комплексну систему, яка б поєднала армію та промисловість. Це необхідно, щоб виробники знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості у всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та погрози. Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що у нас є на полі бою - життя наших воїнів", - уточнив президент.

Кошти РЕБ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав засоби радіоелектронної боротьби одним з ключових пріоритетів нашої країни у 2024 році.

Він уточнював, що вже ведеться робота над тим, щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ.

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