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В три-чотири рази більше. Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні

Середа 14 лютого 2024 16:47
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В три-чотири рази більше. Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні Архівне фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина продовжує вкладати кошти у виробництво боєприпасів, тому Україна 2024 року зможе отримати щонайменше втричі більше снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За його словами, країна заклала 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів.

Він також уточнив, що 2024 року Німеччина поставить Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж 2023 року.

Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

Збільшення виробництва боєприпасів

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

А Норвегія анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів і розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.

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