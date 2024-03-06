Знищення корабля "Сергій Котов": в ГУР уточнили втрати росіян

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - пише пресслужба розвідки.

Згідно з попередніми даними, 7 російських моряків загинули.

В розвідці додають, що інформація щодо втрат росіян й надалі уточнюється.

Атака на корабель Росії "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами "Magura V5" корабель отримав пошкодження корми, правого й лівого бортів.

Як розповіли РБК-Україна джерела у спецслужбах, на борту знищеного російського корабля "Сергій Котов" був вертоліт, ймовірно, Ка-27.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ворога вже немає безпечних гаваней у Чорному морі. Також не буде й безпечного простору у небі.