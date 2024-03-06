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Знищення корабля "Сергій Котов": в ГУР уточнили втрати росіян

Фото: в ГУР уточнили втрати росіян внаслідок знишення корабля "Сергій Котов" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок знищення російського корабля "Сергій Котов" 27 членів екіпажу отримали поранення. Також є й загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - пише пресслужба розвідки. 

Згідно з попередніми даними, 7 російських моряків загинули. 

В розвідці додають, що інформація щодо втрат росіян й надалі уточнюється. 

Атака на корабель Росії "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами "Magura V5" корабель отримав пошкодження корми, правого й лівого бортів. 

Як розповіли РБК-Україна джерела у спецслужбах, на борту знищеного російського корабля "Сергій Котов" був вертоліт, ймовірно, Ка-27.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ворога вже немає безпечних гаваней у Чорному морі. Також не буде й безпечного простору у небі. 

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