На знищенному російському кораблі "Сергій Котов" був вертоліт, - джерело

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах, заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За даними джерела, однак поки уточнюється - чи це був Ка-29, чи Ка-27.

"Ймовірно, це був саме Ка-27. Більшості екіпажу корабля вдалось евакуюватись - в районі 50 осіб. Понад 7 загиблих і близько 6 важкопоранених", - додало джерело.

Крім того, про те, що на борту корабля був вертоліт, говорять і у Військово-морських силах ЗСУ.

"Скоріш за все втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується. Вона одна із найскладніших щодо верифікацій. Тому що звісно ворог приховує всі ці втрати. І, до речі, в нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому принципі це той випадок "2 в 1", навіщо платити більше", - сказав він.

Крім того, як додав Плетенчук, окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, "деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали".

"Але з огляду на те, що ці події відбувалися в темний час доби, низку температуру води та ті пошкодження, які отримав цей корабель, сказати що більшість екіпажу врятувалася я не можу", - додав спікер.

Атака на корабель РФ "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котів" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Атака відбувалася недалеко від Керченської протоки.

Раніше ГУР опублікувало перехоплення розмови окупантів після атаки "Сергія Котова", в якому один із росіян, доповідаючи начальству, не приховує, що на кораблі "і гелікоптер був, був сам корабель із озброєнням".