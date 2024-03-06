Уничтожение корабля "Сергей Котов": в ГУР уточнили потери россиян

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", - пишет пресс-служба разведки.

Согласно предварительным данным, 7 российских моряков погибли.

В разведке добавляют, что информация о потерях россиян и в дальнейшем уточняется.

Атака на корабль России "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами "Magura V5" корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов.

Как рассказали источники в спецслужбах, на борту уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" был вертолет, вероятно, Ка-27.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для врага уже нет безопасных гаваней в Черном море. Не будет и безопасного пространства в небе.