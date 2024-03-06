RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожение корабля "Сергей Котов": в ГУР уточнили потери россиян

Фото: в ГУР уточнили потери россиян в результате уничтожения корабля "Сергей Котов" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов" 27 членов экипажа получили ранения. Также есть и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", - пишет пресс-служба разведки. 

Согласно предварительным данным, 7 российских моряков погибли. 

В разведке добавляют, что информация о потерях россиян и в дальнейшем уточняется.

Атака на корабль России "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами "Magura V5" корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов.

Как рассказали источники в спецслужбах, на борту уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" был вертолет, вероятно, Ка-27.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для врага уже нет безопасных гаваней в Черном море. Не будет и безопасного пространства в небе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине