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Для російських терористів вже немає безпеки у Чорному морі й не буде у небі, - Зеленський

Вівторок 05 березня 2024 19:36
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Для російських терористів вже немає безпеки у Чорному морі й не буде у небі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для російських терористів вже немає безпечних гаваней у Чорному морі й не буде безпечного простору в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості українських воїнів щодо російського флоту.

"Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі - за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва", - наголосив президент.

Атака на корабель РФ "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котів" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Атака відбувалася недалеко від Керченської протоки.

Раніше ГУР опублікувало перехоплення розмови окупантів після атаки "Сергія Котова", в якому один із росіян, доповідаючи начальству, не приховує, що на кораблі "і гелікоптер був, був сам корабель з озброєнням".

Як розповіли РБК-Україна джерела у спецслужбах, на борту знищеного російського корабля "Сергій Котов" був вертоліт, ймовірно, Ка-27.

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