Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку

Головне: Київ - у Дарницькому районі зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки (під завалами люди), пожежа на АЗС; загалом понад 40 постраждалих та 7 загиблих.

- у Дарницькому районі зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки (під завалами люди), пожежа на АЗС; загалом понад 40 постраждалих та 7 загиблих. Київщина - 7 поранених (зокрема 3-річна дитина), руйнування у 6 районах: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та склади.

- 7 поранених (зокрема 3-річна дитина), руйнування у 6 районах: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та склади. Полтавщина - удар по енергетиці у Кременчуці, пошкоджено промислове підприємство, склади та житловий сектор. Без газу 1000 абонентів.

- удар по енергетиці у Кременчуці, пошкоджено промислове підприємство, склади та житловий сектор. Без газу 1000 абонентів. Харків - пошкоджено 7 будинків та 2 гуртожитки, щонайменше 15 постраждалих.

- пошкоджено 7 будинків та 2 гуртожитки, щонайменше 15 постраждалих. Одещина - влучання в інфраструктуру, зокрема в портову в Чорноморську, двоє поранених.

- влучання в інфраструктуру, зокрема в портову в Чорноморську, двоє поранених. Черкащина - силами ППО знищено 4 ракети та 32 безпілотники.

- силами ППО знищено 4 ракети та 32 безпілотники. Чернігівщина - атаковано енергооб’єкт, без світла понад 31 тисяча абонентів.

Чим били росіяни

Атака почалася від учора, хвилями "Шахедів", яка тривала всю ніч з 13 на 14 травня, а під ранок завершилася пусками балістики, "Кинджалів" та крилатих ракет.

Загалом з 18:00 13 травня, одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, застосувавши, 56 ракет і 675 БпЛА. Протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі: 41 ракету та 652 безпілотники різних типів.

А загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти українських міст і громад.

Основний удар - Київ

Основний удар прийняла столиця. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру.

У Дарницькому районі обвалилися конструкції багатоповерхівки. Зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир розтрощений. Під завалами можуть бути люди.

На місці триває розбір завалів. Спалахнула пожежа на АЗС внаслідок удару, горіли МАФи. Також частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.

Вдалося врятувати 27 осіб. Також рятувальники гасять п'ять авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Наслідки по інших районах:

Оболонський - влучання у 25-поверхову недобудову та квартиру на 12-му поверсі, пошкодження бізнес-центру, паркінгу та нежитлової забудови.

- влучання у 25-поверхову недобудову та квартиру на 12-му поверсі, пошкодження бізнес-центру, паркінгу та нежитлової забудови. Дніпровський - влучання у приватний житловий будинок, загоряння гаражів та автомобілів.

- влучання у приватний житловий будинок, загоряння гаражів та автомобілів. Голосіївський - падіння уламків на будівлю бізнес-центру.

- падіння уламків на будівлю бізнес-центру. Шевченківський - влучання в нежитлову будівлю.

- влучання в нежитлову будівлю. Соломʼянський - падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Інформація про постраждалих різниця. Відомо про 5 загиблих, серед них - 12-річна дівчинка.

Місцева влада уточнила, що йдеться про 40 потерпілих, серед них - одномісячна дитина, яка отруїлася чадним газом.

20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Згодом речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив в коментарі РБК-Україна, що вже до 7 зросла кількість загиблих у столиці. Зниклих безвісти, попередньо, 17. Число постраждалих зросло до 44.

Наслідки по регіонах

Під атакою окрім столиці були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Запоріжжя, Одещина.

Київщина

Всю ніч противник тероризував Київську область. Загалом по області постраждало 7 осіб, руйнування зафіксовані у 6 районах. На місцях триває ліквідація пожеж.

Бориспільський - 5 постраждалих (серед них 3-річна дитина), двох людей госпіталізовано з важкими пораненнями. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, підприємство та 6 авто.

- 5 постраждалих (серед них 3-річна дитина), двох людей госпіталізовано з важкими пораненнями. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, підприємство та 6 авто. Фастівський - 2 жінки отримали поранення та шок (допомога надана на місці). Пошкоджено багатоповерховий будинок.

- 2 жінки отримали поранення та шок (допомога надана на місці). Пошкоджено багатоповерховий будинок. Бучанський - пожежа на складі та загоряння двох автомобілів.

- пожежа на складі та загоряння двох автомобілів. Броварський - пошкоджено 3 приватні будинки, підприємство та автомобіль.

- пошкоджено 3 приватні будинки, підприємство та автомобіль. Обухівський - пошкоджено 3 приватні будинки.

- пошкоджено 3 приватні будинки. Білоцерківський - пошкоджено приватний житловий будинок.

Полтавщина

Вночі ворог завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району. Були терористичні атаки по енергетиці в Кременчуку.

Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах.

Черкащина

Складною ця ніч була і для Черкащини. Силами та засобами ППО знешкоджено над областю 4 російські ракети та 32 БпЛА противника.

Одещина

Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури, житлової забудови в Чорноморську.

В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, ліквідовані.

Двоє людей постраждало. На місці подій працюють відповідні служби.

Ворог також бив по критичній інфраструктурі, об’єктах Укрзалізниці.

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, профільні оперативні служби.

Харків

З ночі триває атака російських БпЛА на Харків. Сьогодні вранці окупанти вдарили дронами по Шевченківському та Салтівському районах. В останньому пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки.

Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих.

Чернігівщина

Війська атакували енергооб’єкт в Чернігівському районі. Унаслідок чого без електропостачання залишилися понад 31 тисяча абонентів.

У "Чернігівобленерго" повідомили, що енергетики зможуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи після покращення безпекової ситуації.

Масштабні знеструмлення

Через ворожу атаку на ранок є знеструмлення в 11 областях та Києві, інформує "Укренерго".

Зокрема, зафіксовані відключення світла у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та столиці.

Ремонт розпочнуть одразу, як це дозволила безпекова ситуація, уточнює оператор.