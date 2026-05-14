Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку

Росія здійснила затяжну комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, балістику та сотні дронів. Основний удар припав на Київ, де обвалилася частина багатоповерхівки, є жертва та десятки постраждалих.
РБК-Україна в матеріалі зібрало головне про наслідки масштабного обстрілу.
Головне:
Атака почалася від учора, хвилями "Шахедів", яка тривала всю ніч з 13 на 14 травня, а під ранок завершилася пусками балістики, "Кинджалів" та крилатих ракет.
Загалом з 18:00 13 травня, одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, застосувавши, 56 ракет і 675 БпЛА. Протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі: 41 ракету та 652 безпілотники різних типів.
А загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти українських міст і громад.
Основний удар прийняла столиця. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру.
У Дарницькому районі обвалилися конструкції багатоповерхівки. Зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир розтрощений. Під завалами можуть бути люди.
На місці триває розбір завалів. Спалахнула пожежа на АЗС внаслідок удару, горіли МАФи. Також частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.
Вдалося врятувати 27 осіб. Також рятувальники гасять п'ять авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.
Наслідки по інших районах:
Інформація про постраждалих різниця. Відомо про 5 загиблих, серед них - 12-річна дівчинка.
Місцева влада уточнила, що йдеться про 40 потерпілих, серед них - одномісячна дитина, яка отруїлася чадним газом.
20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Згодом речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив в коментарі РБК-Україна, що вже до 7 зросла кількість загиблих у столиці. Зниклих безвісти, попередньо, 17. Число постраждалих зросло до 44.
Під атакою окрім столиці були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Запоріжжя, Одещина.
Всю ніч противник тероризував Київську область. Загалом по області постраждало 7 осіб, руйнування зафіксовані у 6 районах. На місцях триває ліквідація пожеж.
Вночі ворог завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району. Були терористичні атаки по енергетиці в Кременчуку.
Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.
Без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах.
Складною ця ніч була і для Черкащини. Силами та засобами ППО знешкоджено над областю 4 російські ракети та 32 БпЛА противника.
Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури, житлової забудови в Чорноморську.
В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, ліквідовані.
Двоє людей постраждало. На місці подій працюють відповідні служби.
Ворог також бив по критичній інфраструктурі, об’єктах Укрзалізниці.
На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, профільні оперативні служби.
З ночі триває атака російських БпЛА на Харків. Сьогодні вранці окупанти вдарили дронами по Шевченківському та Салтівському районах. В останньому пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки.
Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих.
Війська атакували енергооб’єкт в Чернігівському районі. Унаслідок чого без електропостачання залишилися понад 31 тисяча абонентів.
У "Чернігівобленерго" повідомили, що енергетики зможуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи після покращення безпекової ситуації.
Через ворожу атаку на ранок є знеструмлення в 11 областях та Києві, інформує "Укренерго".
Зокрема, зафіксовані відключення світла у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та столиці.
Ремонт розпочнуть одразу, як це дозволила безпекова ситуація, уточнює оператор.