Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке

Главное: Киев - в Дарницком районе разрушен подъезд девятиэтажки (под завалами люди), пожар на АЗС; всего более 40 пострадавших и 7 погибших.

Киевщина - 7 раненых (в том числе 3-летний ребенок), разрушения в 6 районах: повреждены многоэтажки, частные дома и склады.

Полтавщина - удар по энергетике в Кременчуге, повреждено промышленное предприятие, склады и жилой сектор. Без газа 1000 абонентов.

Харьков - повреждены 7 домов и 2 общежития, по меньшей мере 15 пострадавших.

Одесская область - попадание в инфраструктуру, в частности в портовую в Черноморске, двое раненых.

Черкасская область - силами ПВО уничтожено 4 ракеты и 32 беспилотника.

Черниговщина - атакован энергообъект, без света более 31 тысячи абонентов.

Чем били россияне

Атака началась со вчерашнего дня, волнами "Шахедов", которая продолжалась всю ночь с 13 на 14 мая, а под утро завершилась пусками баллистики, "Кинжалов" и крылатых ракет.

Всего с 18:00 13 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА), противник продолжил атаку, применив 56 ракет и 675 БпЛА. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели: 41 ракета и 652 беспилотника различных типов.

А всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против украинских городов и общин.

Основной удар - Киев

Основной удар приняла столица. В городе есть повреждения на 20 локациях. Речь идет о жилых домах, школе, ветеринарной клинике и другой сугубо гражданской инфраструктуре.

В Дарницком районе обвалились конструкции многоэтажки. Разрушен целый подъезд, 18 квартир разбиты. Под завалами могут быть люди.

На месте продолжается разбор завалов. Вспыхнул пожар на АЗС в результате удара, горели МАФы. Также частично разрушен торговый центр, расположенный рядом с 9-этажкой.

Удалось спасти 27 человек. Также спасатели тушат пять авто во дворе жилого дома по другому адресу.

Последствия по другим районам:

Оболонский - попадание в 25-этажный недострой и квартиру на 12-м этаже, повреждение бизнес-центра, паркинга и нежилой застройки.

Днепровский - попадание в частный жилой дом, возгорание гаражей и автомобилей.

Голосеевский - падение обломков на здание бизнес-центра.

Шевченковский - попадание в нежилое здание.

Соломенский - падение обломков на территорию нежилой застройки.

Информация о пострадавших разница. Известно о 5 погибших, среди них – 12-летняя девочка.

Местные власти уточнили, что речь идет о 40 пострадавших, среди них - одномесячный ребенок, отравившийся угарным газом.

20 человек считаются пропавшими без вести.

Впоследствии спикер ГСЧС Киева Павел Петров сообщил в комментарии РБК-Украина, что уже до 7 выросло количество погибших в столице. Пропавших без вести, предварительно, 17. Число пострадавших выросло до 44.

Последствия по регионам

Под атакой кроме столицы были Киевщина, Харьковщина, Полтавщина, Черкасская область, Запорожье, Одесская область.

Киевщина

Всю ночь противник терроризировал Киевскую область. Всего по области пострадало 7 человек, разрушения зафиксированы в 6 районах. На местах продолжается ликвидация пожаров.

Бориспольский - 5 пострадавших (среди них 3-летний ребенок), два человека госпитализированы с тяжелыми ранениями. Повреждены многоэтажка, частный дом, предприятие и 6 авто.

Фастовский - 2 женщины получили ранения и шок (помощь оказана на месте). Поврежден многоэтажный дом.

Бучанский - пожар на складе и возгорание двух автомобилей.

Броварской - повреждены 3 частных дома, предприятие и автомобиль.

Обуховский - повреждены 3 частных дома.

Белоцерковский - поврежден частный жилой дом.

Полтавская область

Ночью враг нанес комбинированный удар по Кременчугскому району. Были террористические атаки по энергетике в Кременчуге.

В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов на двух локациях.

Без газоснабжения осталось около 1000 абонентов в нескольких населенных пунктах.

Черкасская область

Сложной эта ночь была и для Черкасской области. Силами и средствами ПВО обезврежено над областью 4 российские ракеты и 32 БпЛА противника.

Одесская область

Под удары попали объекты портовой инфраструктуры, жилой застройки в Черноморске.

В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникшие пожары ликвидированы.

Два человека пострадало. На месте событий работают соответствующие службы.

Враг также бил по критической инфраструктуре, объектам Укрзализныци.

На местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики, профильные оперативные службы.

Харьков

С ночи продолжается атака российских БПЛА на Харьков. Сегодня утром оккупанты ударили дронами по Шевченковскому и Салтовскому районам. В последнем повреждены 7 жилых домов и 2 общежития.

Известно о по меньшей мере 15 пострадавших.

Черниговщина

Войска атаковали энергообъект в Черниговском районе. В результате без электроснабжения остались более 31 тысячи абонентов.

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам после улучшения ситуации безопасности.

Масштабные обесточивания

Из-за вражеской атаки на утро обесточены в 11 областях и Киеве, информирует "Укрэнерго".

В частности, зафиксировано отключение света в Полтавской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и столице.

Ремонт начнут сразу, как это позволила ситуация с безопасностью, уточняет оператор.

В то же время из-за непогоды без света остались более 50 населенных пунктов на Полтавщине и Днепропетровщине. Энергетики уже занимаются восстановлением поврежденных сетей.