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Знищені танки, ППО й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали досягнення за тиждень

Субота 30 вересня 2023 13:37
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Знищені танки, ППО й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали досягнення за тиждень Фото: спецпризначенці СБУ показали досягнення за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці "А" Служби безпеки України продовжують ювелірно відпрацьовувати по ворогу. Лише за тиждень знищили 7 танків, 5 ББМ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Протягом тижня за допомогою ударних дронів воїни позбавили росіян:

  • 7 танків;
  • 5 ББМ;
  • 7 артилерійських систем;
  • 1 системи ППО;
  • 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 29 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 вогневих позицій;
  • 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК;

Зазначається, що близько 70 терористів отримали квитки на концерт Кобзона "в один бік".

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 29 вересня, наші воїни знищили ще 470 російських терористів. З початку війни Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.

Також під час нічної атаки на України, у ніч на 30 вересня, протиповітряна оборона "приземлила" 30 російських "шахедів".

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