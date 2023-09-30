Знищені танки, ППО й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали досягнення за тиждень
Спецпризначенці "А" Служби безпеки України продовжують ювелірно відпрацьовувати по ворогу. Лише за тиждень знищили 7 танків, 5 ББМ й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Протягом тижня за допомогою ударних дронів воїни позбавили росіян:
- 7 танків;
- 5 ББМ;
- 7 артилерійських систем;
- 1 системи ППО;
- 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
- 29 одиниць автомобільної техніки;
- 7 вогневих позицій;
- 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК;
Зазначається, що близько 70 терористів отримали квитки на концерт Кобзона "в один бік".
Втрати Росії у війні
Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 29 вересня, наші воїни знищили ще 470 російських терористів. З початку війни Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.
Також під час нічної атаки на України, у ніч на 30 вересня, протиповітряна оборона "приземлила" 30 російських "шахедів".
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