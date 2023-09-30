Уничтоженные танки, ПВО и не только. Спецназовцы СБУ показали достижения за неделю
Спецназовцы "А" Службы безопасности Украины продолжают ювелирно отрабатывать по врагу. Только за неделю уничтожили 7 танков, 5 ББМ и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
В течение недели с помощью ударных дронов воины лишили россиян:
- 7 танков;
- 5 ББМ;
- 7 артиллерийских систем;
- 1 системы ПВО;
- 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
- 29 единиц автомобильной техники;
- 7 огневых позиций;
- 28 фортификационных сооружений и 1 склада с БК;
Отмечается, что около 70 террористов получили билеты на концерт Кобзона "в одну сторону".
Потери России в войне
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 29 сентября, наши воины уничтожили еще 470 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 278 130 единиц личного состава.
Также во время ночной атаки на Украину, в ночь на 30 сентября, противовоздушная оборона "приземлила" 30 российских "шахедов".
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