Нічна атака на Україну: протиповітряна оборона знищила 30 ворожих БпЛА

У ніч на 30 вересня, під час масованих ударів по території України, протиповітряна оборона знищила 30 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

Зазначається, що російські терористи запустили безпілотники з південного напрямку - мис Чауда\ТОТ Крим.

Усього було зафіксовано близько 40 БпЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - пише пресслужба.

Як пишуть Сили оборони півдня, "шахеди" були спрямовані переважно по південних регіонах. Протиповітряна оборона знищила:

20 БпЛА у Вінницькій області;

6 БпЛА в Одеській області;

4 БпЛА в Миколаївській області.

"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Атаки дронів по Україні

Російські терористи регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе, а також ракет.

У ніч на 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в низці областей було оголошено про повітряну тривогу. Пізніше у Вінницькій області пролунало кілька вибухів - працювали сили протиповітряної оборони.