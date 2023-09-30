Нічна атака на Україну: протиповітряна оборона знищила 30 ворожих БпЛА
У ніч на 30 вересня, під час масованих ударів по території України, протиповітряна оборона знищила 30 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.
Зазначається, що російські терористи запустили безпілотники з південного напрямку - мис Чауда\ТОТ Крим.
Усього було зафіксовано близько 40 БпЛА.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - пише пресслужба.
Як пишуть Сили оборони півдня, "шахеди" були спрямовані переважно по південних регіонах. Протиповітряна оборона знищила:
- 20 БпЛА у Вінницькій області;
- 6 БпЛА в Одеській області;
- 4 БпЛА в Миколаївській області.
"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації", - написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
Атаки дронів по Україні
Російські терористи регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе, а також ракет.
У ніч на 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в низці областей було оголошено про повітряну тривогу. Пізніше у Вінницькій області пролунало кілька вибухів - працювали сили протиповітряної оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.