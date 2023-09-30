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ЗСУ знищили ще 470 окупантів й майже 40 одиниць артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Субота 30 вересня 2023 08:24
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ЗСУ знищили ще 470 окупантів й майже 40 одиниць артсистем: Генштаб оновив втрати Росії Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 30 вересня, українські військові ліквідували ще 470 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 278 130 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків - 4691 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 8984 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 6447 (+38) од.;
  • РСЗВ - 796 (+2) од.;
  • засоби ППО - 537 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5006 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1529 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8854 (+18) од.;
  • спеціальна техніка - 932 (+2) од.

ЗСУ знищили ще 470 окупантів й майже 40 одиниць артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: втрати ворога станом на 30.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, протягом минулої доби українські воїни продовжували наступальні операції в районі Бахмута. За словами російських терористів ЗСУ звільнили ще одну висоту біля Кліщіївки.

Тим часом згідно з даними BBC, в перші тижні українського контрнаступу, Росія втратила щонайменше 234 офіцери, включаючи 2 генералів і 11 полковників.

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