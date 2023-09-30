ЗСУ знищили ще 470 окупантів й майже 40 одиниць артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Протягом минулої доби, 30 вересня, українські військові ліквідували ще 470 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 278 130 (+470) осіб ліквідовано;

танків - 4691 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 8984 (+12) од.;

артилерійських систем - 6447 (+38) од.;

РСЗВ - 796 (+2) од.;

засоби ППО - 537 (+1) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5006 (+15) од.;

крилаті ракети - 1529 (+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8854 (+18) од.;

спеціальна техніка - 932 (+2) од. Фото: втрати ворога станом на 30.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, протягом минулої доби українські воїни продовжували наступальні операції в районі Бахмута. За словами російських терористів ЗСУ звільнили ще одну висоту біля Кліщіївки. Тим часом згідно з даними BBC, в перші тижні українського контрнаступу, Росія втратила щонайменше 234 офіцери, включаючи 2 генералів і 11 полковників.