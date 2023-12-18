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Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку

Фото: Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили більше двадцяти танків, десяток БМП й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На відео можна побачити роботу артилеристів бригади "Рубіж", які відпрацювали по ворожій гарматі МТ-12 "Рапіра", що була замаскована в лісосмузі. 

"Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту по східних і південних напрямках, також нанесли ворогу суттєвих втрат", - пише Клименко. 

Протягом минуло тижня бійці знищили: 

  • 21 танк;
  • 11 БМП;
  • 1 БТР;
  • 18 ББМ;
  • 36 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 РСЗВ;
  • 3 склади БК; 
  • 1 КШМ; 
  • 4 комплекси РЕБ;
  • 3 склади БК.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.

На Таврійському напрямку наші воїни знищили у тому ж числі 491 російського терориста. Зокрема шістьох взяли у полон. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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