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ЗСУ знищили ще 930 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 16 грудня 2023 08:05
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ЗСУ знищили ще 930 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще 930 окупантів та більше десятка танків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 15 грудня, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 344 820 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 344 820 (+930) осіб ліквідовано;
  • танків - 5720 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 10667 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 8100 (+1) од.;
  • РСЗВ - 920 (+0) од.;
  • засоби ППО - 605 (+0) од.;
  • літаків - 324 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1609 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од.;
  • спеціальна техніка - 1190 (+1) од.

ЗСУ знищили ще 930 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 16.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові зберегли позиції на лівому березі Херсонської області після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі. Зокрема, згідно з попередньою інформацією, вони продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області.

Тим часом в Киргизстані розпочалось виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу. Як стверджують чиновники, підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність.

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