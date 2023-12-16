ЗСУ знищили ще 930 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 15 грудня, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 344 820 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 344 820 (+930) осіб ліквідовано;

танків - 5720 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 10667 (+13) од.;

артилерійських систем - 8100 (+1) од.;

РСЗВ - 920 (+0) од.;

засоби ППО - 605 (+0) од.;

літаків - 324 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12) од.;

крилаті ракети - 1609 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од.;

спеціальна техніка - 1190 (+1) од.

Фото: втрати ворога станом на 16.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові зберегли позиції на лівому березі Херсонської області після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі. Зокрема, згідно з попередньою інформацією, вони продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області.

Тим часом в Киргизстані розпочалось виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу. Як стверджують чиновники, підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність.