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Уничтожены танки, БМП и не только. Нацгвардейцы показали работу на Бахмутском направлении

Фото: Уничтожены танки, БМП и не только. Нацгвардейцы показали работу на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На видео можно увидеть работу артиллеристов бригады "Рубеж", которые отработали по вражеской пушке МТ-12 "Рапира", которая была замаскирована в лесополосе. 

"Подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, также нанесли врагу существенные потери", - пишет Клименко.

В течение прошло недели бойцы уничтожили: 

  • 21 танк;
  • 11 БМП;
  • 1 БТР;
  • 18 ББМ;
  • 36 единиц автомобильной техники;
  • 1 РСЗО;
  • 3 склада БК; 
  • 1 КШМ; 
  • 4 комплекса РЭБ;
  • 3 склада БК.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 160 военных.

На Таврическом направлении наши воины уничтожили в том же числе 491 российского террориста. В частности шестерых взяли в плен.

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