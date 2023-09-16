Знищені танки, ББМ й артсистеми: спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті

Спецпризначенці СБУ суттєво зменшили кількість ворожої техніки на фронті. Лише за декілька тижнів знищили більше 10 танків, близько 30 ББМ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пишуть в СБУ, протягом останніх тижнів воїни ЦСО "А" СБУ знищили 13 танків

28 ББМ

15 артилерійських систем

32 одиниці автомобільної техніки

2 засоби спостереження

40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд Зокрема у координації з артилеристами ЗСУ було вражено: 4 РСЗВ;

6 артсистем;

станцію радіоелектронної боротьби;

близько 50 росіян були ліквідовані. Втрати ворога у війні Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, українські воїни знищили ще 350 російських окупантів. Зокрема втрати ворога доповнили 4 танки, 16 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин. Тим часом рота "Ахіллес" показала процес знищення російської техніки, яка обійшлась терористам у 2 млн доларів.