Знищені танки, ББМ й артсистеми: спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті
Спецпризначенці СБУ суттєво зменшили кількість ворожої техніки на фронті. Лише за декілька тижнів знищили більше 10 танків, близько 30 ББМ й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Як пишуть в СБУ, протягом останніх тижнів воїни ЦСО "А" СБУ знищили
- 13 танків
- 28 ББМ
- 15 артилерійських систем
- 32 одиниці автомобільної техніки
- 2 засоби спостереження
- 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд
Зокрема у координації з артилеристами ЗСУ було вражено:
- 4 РСЗВ;
- 6 артсистем;
- станцію радіоелектронної боротьби;
- близько 50 росіян були ліквідовані.
Втрати ворога у війні
Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, українські воїни знищили ще 350 російських окупантів. Зокрема втрати ворога доповнили 4 танки, 16 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин.
Тим часом рота "Ахіллес" показала процес знищення російської техніки, яка обійшлась терористам у 2 млн доларів.
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