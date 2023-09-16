ЗСУ знищили ще 350 росіян й більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 15 вересня, українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 271 790 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 4616 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 8824 (+10) од.;
- артилерійських систем - 5988 (+16) од.;
- РСЗВ - 774 (+0) од.;
- засоби ППО - 521 (+0) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4738 (+24) од.;
- крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8525 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 891 (+2) од.
Фото: втрати ворога станом на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.
Як пише "Центр національного спротиву", російські терористи можуть незабаром розпочати "мобілізацію" серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, в тому числі, й Херсонській області.
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