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ЗСУ знищили ще 350 росіян й більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 16 вересня 2023 08:15
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ЗСУ знищили ще 350 росіян й більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 15 вересня, українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 271 790 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 4616 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 8824 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 5988 (+16) од.;
  • РСЗВ - 774 (+0) од.;
  • засоби ППО - 521 (+0) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4738 (+24) од.;
  • крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8525 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 891 (+2) од.

ЗСУ знищили ще 350 росіян й більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Як пише "Центр національного спротиву", російські терористи можуть незабаром розпочати "мобілізацію" серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, в тому числі, й Херсонській області.

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