В Донецькій області рота "Ахіллес" знищила російської техніки на 2 млн доларів

В Донецькій області військові за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку на 2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу Збройних сил України.

На відео можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосовували БпЛА проти російських БМП-2, БРЕМ й БТР-80. Як пише Генштаб: БТР-80, який був озброєний кулеметом 14.5 мм та 7.62 мм - пошкоджено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та сімох десантників;

БМП-2, який був обладнаний автоматичною гарматою 30 мм, ПТРК "Фагот" - знищено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та вісьмох десантників;

БРЕМ - знищено. "Сукупна вартість ураженої техніки - близько 2 млн доларів", - додали в Генштабі. Втрати Росії у війні Згідно з останніми даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще 350 російських окупантів. Зокрема втрати ворога доповнили 4 танки, 16 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин. Тим часом на Запорізькому напрямку прикордонники збили російський безпілотник, який терористи "обладнали" пляшкою з саморобною вибухівкою.