В Донецькій області рота "Ахіллес" знищила російської техніки на 2 млн доларів
В Донецькій області військові за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку на 2 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу Збройних сил України.
На відео можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосовували БпЛА проти російських БМП-2, БРЕМ й БТР-80.
Як пише Генштаб:
- БТР-80, який був озброєний кулеметом 14.5 мм та 7.62 мм - пошкоджено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та сімох десантників;
- БМП-2, який був обладнаний автоматичною гарматою 30 мм, ПТРК "Фагот" - знищено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та вісьмох десантників;
- БРЕМ - знищено.
"Сукупна вартість ураженої техніки - близько 2 млн доларів", - додали в Генштабі.
Втрати Росії у війні
Згідно з останніми даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще 350 російських окупантів. Зокрема втрати ворога доповнили 4 танки, 16 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин.
Тим часом на Запорізькому напрямку прикордонники збили російський безпілотник, який терористи "обладнали" пляшкою з саморобною вибухівкою.
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