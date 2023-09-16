Уничтоженные танки, ББМ и артсистемы: спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

Спецназовцы СБУ существенно уменьшили количество вражеской техники на фронте. Только за несколько недель уничтожили более 10 танков, около 30 ББМ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишут в СБУ, в течение последних недель воины ЦСО "А" СБУ уничтожили 13 танков

28 ББМ

15 артиллерийских систем

32 единицы автомобильной техники

2 средства наблюдения

40 огневых позиций и фортификационных сооружений В частности, в координации с артиллеристами ВСУ было поражено: 4 РСЗО;

6 артсистем;

станцию радиоэлектронной борьбы;

около 50 россиян были ликвидированы. Потери врага в войне Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин. Тем временем рота "Ахиллес" показала процесс уничтожения российской техники, которая обошлась террористам в 2 млн долларов.