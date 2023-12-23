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Знищені танк, БРТ й не тільки. Розвідники показали один день полювання на фронті

Субота 23 грудня 2023 12:52
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Знищені танк, БРТ й не тільки. Розвідники показали один день полювання на фронті Фото: Знищені танк, БРТ й не тільки. Розвідники показали один день полювання на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" показали один день із полювань на ворога на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

На відео можна побачити знищення російської техніки в Пологівському районі Запорізької області. Серед втрат ворога:

  • танк;
  • бронетранспортер;
  • кілька "буханок";
  • "шишига".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 352 390 військових.

Також протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 499 російських терористів. Серед втрат ворога:

  • 2 танки;
  • 11 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 14 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"
  • 1 склад боєприпасів.

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