Фото: Знищені танк, БРТ й не тільки. Розвідники показали один день полювання на фронті (Getty Images)

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" показали один день із полювань на ворога на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

На відео можна побачити знищення російської техніки в Пологівському районі Запорізької області. Серед втрат ворога: танк;

бронетранспортер;

кілька "буханок";

"шишига". Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 352 390 військових. Також протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 499 російських терористів. Серед втрат ворога: 2 танки;

11 ББМ;

8 артсистем;

1 ПТРК;

14 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"

1 склад боєприпасів.