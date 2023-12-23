Знищені танк, БРТ й не тільки. Розвідники показали один день полювання на фронті
Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" показали один день із полювань на ворога на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.
На відео можна побачити знищення російської техніки в Пологівському районі Запорізької області. Серед втрат ворога:
- танк;
- бронетранспортер;
- кілька "буханок";
- "шишига".
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 352 390 військових.
Також протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 499 російських терористів. Серед втрат ворога:
- 2 танки;
- 11 ББМ;
- 8 артсистем;
- 1 ПТРК;
- 14 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"
- 1 склад боєприпасів.
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