Уничтожены танк, БРТ и не только. Разведчики показали один день охоты на фронте
Воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" показали один день из охоты на врага на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
На видео можно увидеть уничтожение российской техники в Пологовском районе Запорожской области. Среди потерь врага:
- танк;
- бронетранспортер;
- несколько "буханок";
- "шишига".
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 352 390 военных.
Также за прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 499 российских террористов. Среди потерь врага:
- 2 танка;
- 11 ББМ;
- 8 артсистем;
- 1 ПТРК;
- 14 автомобилей;
- 1 единица спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
- 1 склад боеприпасов.
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