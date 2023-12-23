Фото: Уничтожены танк, БРТ и не только. Разведчики показали один день охоты на фронте (Getty Images)

Воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" показали один день из охоты на врага на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

На видео можно увидеть уничтожение российской техники в Пологовском районе Запорожской области. Среди потерь врага: танк;

бронетранспортер;

несколько "буханок";

"шишига". Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 352 390 военных. Также за прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 499 российских террористов. Среди потерь врага: 2 танка;

11 ББМ;

8 артсистем;

1 ПТРК;

14 автомобилей;

1 единица спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

1 склад боеприпасов.