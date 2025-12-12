Знеструмлення в трьох регіонах: в "Укренерго" повідомили про наслідки нічної атаки РФ

Російські окупанти вночі з 11 на 12 грудня атакували низку енергетичних об'єктів, через що є масштабні знеструмлення в Донецькій та Одеській областях. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на НЕК "Укренерго".
Росіяни вночі атакували дронами енергетичні об'єкти в кількох областях України. Станом на ранок 12 грудня знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях. Також є локальні знеструмлення на Харківщині.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - сказано у повідомленні.
Також в "Укренерго" нагадали, що через масовані російські ракетно-дронові теракти в усіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для побутових та промислових споживачів відповідно.
Рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, проте в "Укренерго" все одно просять ощадливо використовувати електроенергію та максимально обмежити користування потужними енергоприладами. За можливості їхнє використання варто перенести на нічний час.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - зазначається у повідомленні.
Зазначимо, що вночі 12 грудня під ударом російських безпілотників перебувала підстанція ДТЕК в Одеській області. Також ворог атакував обʼєкт іншої енергетичної компанії. Станом на ранок 12 грудня понад 90 тисяч абонентів все ще без світла.
Загалом російські окупанти атакували Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Мішенями знову стали виключно енергетична та цивільна інфраструктура. Протиповітряна оборона знешкодила 64 ворожі дрони.