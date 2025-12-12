Обесточивание в трех регионах: в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки РФ

Россияне ночью атаковали дронами энергетические объекты в нескольких областях Украины. По состоянию на утро 12 декабря обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях. Также есть локальные обесточивания в Харьковской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших от обстрелов регионах. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех потребителей", - сказано в сообщении.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что из-за массированных российских ракетно-дронных терактов во всех регионах применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для бытовых и промышленных потребителей соответственно.

Уровень потребления электроэнергии соответствует сезонным показателям, однако в "Укрэнерго" все равно просят экономно использовать электроэнергию и максимально ограничить пользование мощными энергоприборами. По возможности их использование следует перенести на ночное время.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отмечается в сообщении.