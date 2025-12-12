Знеструмлення в трьох регіонах: в "Укренерго" повідомили про наслідки нічної атаки РФ

Російські окупанти вночі з 11 на 12 грудня атакували низку енергетичних об'єктів, через що є масштабні знеструмлення в Донецькій та Одеській областях. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на НЕК "Укренерго".

Росіяни вночі атакували дронами енергетичні об'єкти в кількох областях України. Станом на ранок 12 грудня знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях. Також є локальні знеструмлення на Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - сказано у повідомленні.

Також в "Укренерго" нагадали, що через масовані російські ракетно-дронові теракти в усіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для побутових та промислових споживачів відповідно.

Рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, проте в "Укренерго" все одно просять ощадливо використовувати електроенергію та максимально обмежити користування потужними енергоприладами. За можливості їхнє використання варто перенести на нічний час.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - зазначається у повідомленні.