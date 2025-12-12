ua en ru
Обесточивание в трех регионах: в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки РФ

Украина, Пятница 12 декабря 2025 10:46
Обесточивание в трех регионах: в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки РФ Иллюстративное фото: энергетические объекты снова были под ударом, ведется восстановление (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты ночью с 11 на 12 декабря атаковали ряд энергетических объектов, из-за чего есть масштабные обесточивания в Донецкой и Одесской областях. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Россияне ночью атаковали дронами энергетические объекты в нескольких областях Украины. По состоянию на утро 12 декабря обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях. Также есть локальные обесточивания в Харьковской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших от обстрелов регионах. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех потребителей", - сказано в сообщении.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что из-за массированных российских ракетно-дронных терактов во всех регионах применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для бытовых и промышленных потребителей соответственно.

Уровень потребления электроэнергии соответствует сезонным показателям, однако в "Укрэнерго" все равно просят экономно использовать электроэнергию и максимально ограничить пользование мощными энергоприборами. По возможности их использование следует перенести на ночное время.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ночью 12 декабря под ударом российских беспилотников находилась подстанция ДТЭК в Одесской области. Также враг атаковал объект другой энергетической компании. По состоянию на утро 12 декабря более 90 тысяч абонентов все еще без света.

В целом российские оккупанты атаковали Украину, применив 80 ударных дронов. Мишенями снова стали исключительно энергетическая и гражданская инфраструктура. Противовоздушная оборона обезвредила 64 вражеских дрона.

