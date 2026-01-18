"Знайти і знищити": розвідники ГУР показали рейд в тил окупантів під Лиманом

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що стали відомі плани російських військ на січень. За його словами, окупанти намагаються обійти Вовчанськ і просунутися у напрямку Лимана.

Також він зазначав, що противник посилив тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прорватися безпосередньо до міста зазнають поразки. Сили оборони повністю контролюють обстановку та зривають інфільтраційні дії ворога.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, коментуючи ситуацію в Покровську, наголосив, що українські підрозділи накопичують сили для контрштурмових дій, хоча складні погодні умови суттєво ускладнюють ведення боїв.

Водночас українські військові утримують контроль над північною частиною Покровська та стримують противника на підступах до Мирнограда.