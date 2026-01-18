UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Знайти і знищити": розвідники ГУР показали рейд в тил окупантів під Лиманом

Ілюстративне фото: розвідники ГУР показали рейд в тил окупантів під Лиманом (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило архівні кадри бойової роботи спецпідрозділу "Артан" на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як повідомляється, під час рейду вглиб позицій противника українські розвідники провели зачистку кількох укриттів окупантів. У результаті операції підрозділ також поповнив обмінний фонд російськими військовослужбовцями.

На відео зафіксовано динамічні епізоди бойової роботи спецпризначенців під час виконання завдання.

У ГУР зазначають, що подібні рейди є частиною системної роботи з послаблення позицій противника на східному напрямку.

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що стали відомі плани російських військ на січень. За його словами, окупанти намагаються обійти Вовчанськ і просунутися у напрямку Лимана.

Також він зазначав, що противник посилив тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прорватися безпосередньо до міста зазнають поразки. Сили оборони повністю контролюють обстановку та зривають інфільтраційні дії ворога.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, коментуючи ситуацію в Покровську, наголосив, що українські підрозділи накопичують сили для контрштурмових дій, хоча складні погодні умови суттєво ускладнюють ведення боїв.

Водночас українські військові утримують контроль над північною частиною Покровська та стримують противника на підступах до Мирнограда.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРВійна в Україні