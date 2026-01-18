"Найти и уничтожить": разведчики ГУР показали рейд в тыл оккупантов под Лиманом

Ситуация на фронте

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что стали известны планы российских войск на январь. По его словам, оккупанты пытаются обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.

Также он отмечал, что противник усилил давление в Купянском районе, однако все попытки прорваться непосредственно к городу терпят поражение. Силы обороны полностью контролируют обстановку и срывают инфильтрационные действия врага.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, комментируя ситуацию в Покровске, отметил, что украинские подразделения накапливают силы для контрштурмовых действий, хотя сложные погодные условия существенно усложняют ведение боев.

В то же время украинские военные удерживают контроль над северной частью Покровска и сдерживают противника на подступах к Мирнограду.