"Знайшов на вулиці": у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліція
У Києві неповнолітній хлопець запустив салют попри заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану. Тепер із ним та його батьками спілкуються правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Читайте також: Напад з ножем у школі Києва: підлітка підозрюють у вчиненні замаху на життя
Коли та де саме в Києві був салют
Правоохоронці розповіли, що в суботу (28 лютого) на спецлінію "102" почали надходити повідомлення про запуск феєрверку в центральній частині міста.
На місце події негайно були скеровані:
- екіпажі патрульної поліції;
- слідчо-оперативна група.
Уточнюється, що трапилось все у Голосіївському районі Києва.
Салют, запущений у Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Що виявили правоохоронці
У подальшому правоохоронці виявили на одній з вулиць порожню пускову установку від салюту.
Згодом - за результатами розшукових заходів - спеціалісти встановили, що до його запуску причетна група підлітків. Зокрема 16-річний хлопець.
Юнак при цьому повідомив, що:
- знайшов салют на вулиці;
- після цього - вирішив привести його в дію.
Порожня пускова установка від салюту (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Реакція поліції на порушення
У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що наразі із хлопцем та його батьками спілкуються дізнавачі.
Уточнюється, що за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
"Поліція вкотре нагадує - використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану - заборонено", - підсумували у прес-службі правоохоронців.
Нагадаємо, закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард в Україні набрав чинності на початку листопада 2023 року.
Тепер людям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Читайте також, які штрафи загрожують занадто гучним українцям за шум, музику та "балаган" під вікнами будинків.