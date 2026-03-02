ua en ru
"Знайшов на вулиці": у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліція

Понеділок 02 березня 2026 11:38
"Знайшов на вулиці": у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліція У Києві запустили салют, хоча зараз це заборонено (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Києві неповнолітній хлопець запустив салют попри заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану. Тепер із ним та його батьками спілкуються правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Коли та де саме в Києві був салют

Правоохоронці розповіли, що в суботу (28 лютого) на спецлінію "102" почали надходити повідомлення про запуск феєрверку в центральній частині міста.

На місце події негайно були скеровані:

  • екіпажі патрульної поліції;
  • слідчо-оперативна група.

Уточнюється, що трапилось все у Голосіївському районі Києва.

&quot;Знайшов на вулиці&quot;: у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліціяСалют, запущений у Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Що виявили правоохоронці

У подальшому правоохоронці виявили на одній з вулиць порожню пускову установку від салюту.

Згодом - за результатами розшукових заходів - спеціалісти встановили, що до його запуску причетна група підлітків. Зокрема 16-річний хлопець.

Юнак при цьому повідомив, що:

  • знайшов салют на вулиці;
  • після цього - вирішив привести його в дію.

&quot;Знайшов на вулиці&quot;: у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліціяПорожня пускова установка від салюту (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Реакція поліції на порушення

У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що наразі із хлопцем та його батьками спілкуються дізнавачі.

Уточнюється, що за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

"Поліція вкотре нагадує - використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану - заборонено", - підсумували у прес-службі правоохоронців.

Нагадаємо, закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард в Україні набрав чинності на початку листопада 2023 року.

Тепер людям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

