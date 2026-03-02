"Знайшов на вулиці": у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліція

У Києві неповнолітній хлопець запустив салют попри заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану. Тепер із ним та його батьками спілкуються правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

"Поліція вкотре нагадує - використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану - заборонено", - підсумували у прес-службі правоохоронців.

Уточнюється, що за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що наразі із хлопцем та його батьками спілкуються дізнавачі.

Юнак при цьому повідомив, що:

Згодом - за результатами розшукових заходів - спеціалісти встановили, що до його запуску причетна група підлітків . Зокрема 16-річний хлопець .

У подальшому правоохоронці виявили на одній з вулиць порожню пускову установку від салюту.

Уточнюється, що трапилось все у Голосіївському районі Києва.

Правоохоронці розповіли, що в суботу (28 лютого) на спецлінію "102" почали надходити повідомлення про запуск феєрверку в центральній частині міста.

Нагадаємо, закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард в Україні набрав чинності на початку листопада 2023 року.

Тепер людям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Тепер людям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.