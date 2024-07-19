Заборона на салюти та феєрверки: які штрафи загрожують занадто "гучним" українцям

В Україні діє заборона на запуск феєрверків і салютів. За її порушення громадянам можуть загрожувати фінансові санкції (штрафи), а у деяких випадках - навіть кримінальна відповідальність.

РБК-Україна розповідає, що відомо про заборону та як можуть покарати порушників.

Чому феєрверки в Україні заборонені

На початку листопада 2023 року набув чинності закон №3039-IX про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.

Згідно з ним, використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4 забороняється.

Їх не можна також продавати або передавати іншим людям у будь-який спосіб.

Йдеться про:

феєрверки, що мають низький рівень небезпеки та шуму й призначені для використання на відкритому повітрі в умовах обмеженого простору

феєрверки, що мають середній рівень небезпеки та призначені для використання на відкритому просторі на великих відкритих площах

феєрверки (салюти), що мають високий рівень небезпеки, призначені для використання виключно особами зі спеціальною підготовкою (широко відомі як "феєрверки для професійного використання")

Така заборона пов'язана, перш за все, із воєнним станом. Адже занадто гучні звуки можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю людей. Тим паче що ефект від вибуху феєрверків і салютів схожий на звуки вибухів снарядів і ракет.

Крім того, феєрверки можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та налякати тварин.

Насамкінець, зміни у законодавстві про піротехніку були пов'язані ще й із виконанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом (на тлі питань охорони навколишнього середовища).

Водночас використання піротехніки класу F1, яка має найнижчий рівень небезпеки та шуму (бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки чи хлопавки) під заборону не підпадає. Хоча й уточнюється, що заборонено її продаж або передачу особам, які не досягли 16 років.

Як можуть карати порушників

В цілому українцям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою:

або попередження

або накладення штрафу на пересічних українців від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 85 до 255 грн

або накладення штрафу на посадових осіб та громадян (суб'єктів господарської діяльності) від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 255 до 510 грн

Такі ж дії, вчинені повторно впродовж року, караються:

накладенням штрафу на громадян від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн) - із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої

накладенням штрафу на посадових осіб та громадян (суб'єктів господарської діяльності) від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 2550 грн) - із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші

Крім того, у деяких випадках використання піротехніки може підпадати під статтю 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство" - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

За це можна дістати:

або штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн)

або пробаційним наглядом на строк до 5 років

або обмеженням волі на строк до 5 років

Якщо ті самі дії були вчинені групою осіб, вони караються:

або обмеженням волі на строк до 5 років

або позбавленням волі на строк до 4 років

Якщо такі дії були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, або ж мав місце опір представникові влади або представникові громадськості (який виконував обов'язки з охорони громадського порядку), чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, можна дістати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Насамкінець якщо такі дії були вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), українцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.