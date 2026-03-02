ua en ru
"Нашел на улице": в Киеве подросток запустил салют, теперь его родителями занимается полиция

Понедельник 02 марта 2026 11:38
"Нашел на улице": в Киеве подросток запустил салют, теперь его родителями занимается полиция В Киеве запустили салют, хотя сейчас это запрещено (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве несовершеннолетний парень запустил салют несмотря на запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения. Теперь с ним и его родителями общаются правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Читайте также: Нападение с ножом в школе Киева: подростка подозревают в совершении покушения на жизнь

Когда и где именно в Киеве был салют

Правоохранители рассказали, что в субботу (28 февраля) на спецлинию "102" начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части города.

На место происшествия немедленно были направлены:

  • экипажи патрульной полиции;
  • следственно-оперативная группа.

Уточняется, что случилось все в Голосеевском районе Киева.

&quot;Нашел на улице&quot;: в Киеве подросток запустил салют, теперь его родителями занимается полицияСалют, запущенный в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Что обнаружили правоохранители

В дальнейшем правоохранители обнаружили на одной из улиц пустую пусковую установку от салюта.

Впоследствии - по результатам розыскных мероприятий - специалисты установили, что к его запуску причастна группа подростков. В частности 16-летний парень.

Юноша при этом сообщил, что:

  • нашел салют на улице;
  • после этого - решил привести его в действие.

&quot;Нашел на улице&quot;: в Киеве подросток запустил салют, теперь его родителями занимается полицияПустая пусковая установка от салюта (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Реакция полиции на нарушение

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что сейчас с парнем и его родителями общаются дознаватели.

Уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

"Полиция в очередной раз напоминает - использование пиротехнических средств во время действия военного положения - запрещено", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Напомним, закон о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард в Украине вступил в силу в начале ноября 2023 года.

Теперь людям, которые несмотря на запрет используют пиротехнику во время войны, может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Читайте также, какие штрафы грозят слишком громким украинцам за шум, музыку и "балаган" под окнами домов.

