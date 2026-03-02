"Нашел на улице": в Киеве подросток запустил салют, теперь его родителями занимается полиция
В Киеве несовершеннолетний парень запустил салют несмотря на запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения. Теперь с ним и его родителями общаются правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Когда и где именно в Киеве был салют
Правоохранители рассказали, что в субботу (28 февраля) на спецлинию "102" начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части города.
На место происшествия немедленно были направлены:
- экипажи патрульной полиции;
- следственно-оперативная группа.
Уточняется, что случилось все в Голосеевском районе Киева.
Салют, запущенный в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Что обнаружили правоохранители
В дальнейшем правоохранители обнаружили на одной из улиц пустую пусковую установку от салюта.
Впоследствии - по результатам розыскных мероприятий - специалисты установили, что к его запуску причастна группа подростков. В частности 16-летний парень.
Юноша при этом сообщил, что:
- нашел салют на улице;
- после этого - решил привести его в действие.
Пустая пусковая установка от салюта (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Реакция полиции на нарушение
В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что сейчас с парнем и его родителями общаются дознаватели.
Уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
"Полиция в очередной раз напоминает - использование пиротехнических средств во время действия военного положения - запрещено", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.
Напомним, закон о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард в Украине вступил в силу в начале ноября 2023 года.
Теперь людям, которые несмотря на запрет используют пиротехнику во время войны, может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
Теперь людям, которые несмотря на запрет используют пиротехнику во время войны, может грозить как административная, так и уголовная ответственность.