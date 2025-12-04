Знайшов "винних": Путін зробив цинічну заяву про припинення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна індійським ЗМІ, яке цитують російські пропагандисти.

Зокрема Путін не просто не визнав того, що саме Росія є країною-агресором та напала на Україну. Російський диктатор нахабно заявив, що нібито саме західні країни "винні" у війні.

"Мирний план" та "хотєлкі" Путіна

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Путін публічно розмріявся, що Росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України. Диктатор цинічно заявив, що Київ, мовляв, "обрав воювати".

Також він заявив, що відхилив частину мирних пропозицій США щодо України, а загалом в американському "мирному плані" тепер 27 пунктів, розділених на чотири пакети. Остання заява підтверджується даними ЗМІ: мирний план для України дійсно розділений на чотири пакети, але безпосередньо України там стосується тільки один з них.

Путін став таким хоробрим після того, як спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф разом із зятем американського президента Джаредом Кушнером 2 грудня прилетіли до Москви. Там вони протягом п'яти годин обговорювали модернізований Україною та Європою американський мирний план.

Після зустрічі путінський радник Юрій Ушаков заявив, що компромісу ще немає, але робота триває. Після цього прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито не відкидав пропозицій США.